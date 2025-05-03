فتى مصاب بالتوحد يرسم أكبر لوحة فنية

حطم فتى يبلغ من العمر 15 عاماً الرقم القياسي في موسوعة غينيس العالمية، لأكبر لوحة فنية على القماش في العالم، بهدف تعزيز الوعي بمرض التوحد.

ورسم كاني ياتشوكو تاجبو-أوكيكي، المصاب بالتوحد، شريطاً متعدد الألوان، وهو شعار التوحد، محاطاً بأيقونات المشاعر، بمساحة 12304 أمتار مربعة. وهذا أكبر بكثير من ملعب كرة قدم نموذجي تبلغ مساحته 7140 متراً مربعاً.

ويهدف الرسم الهائل إلى إلقاء الضوء على اضطراب طيف التوحد والتحديات التي يواجهها أمثاله من المصابين وسط وصمة عار وموارد محدودة في نيجيريا.

وجرى الكشف عن العمل الفني الذي تم الانتهاء منه في نوفمبر الماضي، والاعتراف به رسمياً من جانب منظمي موسوعة غينيس للأرقام القياسية في العاصمة النيجيرية أبوجا خلال اليوم العالمي للتوعية بالتوحد في أبريل الماضي.