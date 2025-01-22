زراعة دماغية يمكن أن تحسّن الحالة المزاجية

تاس

ستقوم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة بتجربة غرسة يمكنها تحسين الحالة المزاجية والمساعدة في مكافحة الاكتئاب والصرع.



جاء هذا في تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية حسبما نقلت عن ممثل الوكالة البريطانية للأبحاث المتقدمة والاختراع (أريا) التي تمول التجربة. وكما جاء في البيان، سيتم زرع الجهاز في جمجمة الشخص. وبحسب فكرة العلماء، فإن واجهة الدماغ سوف تراقب نشاط الدماغ وترسل نبضات فوق صوتية «لتشغيل» عدد من الخلايا العصبية.



وقال المتحدث باسم الوكالة جاك كارولان للصحيفة: «إن تكنولوجيا الأعصاب قادرة على مساعدة مجموعة أكبر من الناس مما كنا نتصور. فمساعدة المرضى الذين يعانون من الاكتئاب غير القابل للعلاج، والصرع، والإدمان، واضطرابات الأكل، هي فرصة هائلة».

