إبداعك يبطئ شيخوختك

علن رئيس اتحاد عمال المسرح في روسيا الاتحادية، فلاديمير ماشكوف أن ممارسة الأنشطة الإبداعية قد تساعد في إبطاء الشيخوخة البيولوجية للجسم.

وقال ماشكوف خلال كلمة ألقاها في منتدى بطرسبرغ الدولي للثقافات المتحدة: «سأستشهد بنتائج دراسة استمرت 15 عاماً. فحصت تأثير الأنشطة الإبداعية للهواة على أكثر من 3000 بالغ من مختلف الأعمار، وخلصت إلى أن الأنشطة الإبداعية الأسبوعية، أياً كان نوعها- الرسم، أو الغناء، أو الرقص، أو الإنتاج المسرحي- تُبطئ الشيخوخة البيولوجية».



كما استشهد حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم» بدراسة أخرى شملت أكثر من 300 شخص، منهم فنانون مسرحيون وطلاب من مدرسة أوليغ تاباكوف للمسرح في موسكو، بالإضافة إلى أفراد من مهن أخرى وطلاب من جامعات غير إبداعية، تم اختيارهم وفقاً للجنس والعمر. (دبي ــ البيان)