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الرعاية الصحية

الكلاب تختار الملمس على الشكل

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البيان

دبي

درس باحثون من جامعة إيتفوس لوراند في بودابست، كيف تتعرف الكلاب على الأشياء وتعممها، واكتشفوا أن الكلاب تعطي الأولوية للملمس على الشكل. وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة «ساينتفيك ريبورتس»، 35 كلباً مدرباً. وفي التجارب اتضح أن الكلاب اعتمدت على اللمس لتأكيد اختيارها، أكثر من لجوئها تحديد الشكل.