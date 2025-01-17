معمرة صينية: آكل 3 وجبات وأمشي وأنام باكراً

كشفت معمرة صينية، لملايين الأشخاص عبر الإنترنت، أسلوب حياتها المتفائل، حيث قوبلت تشيو تشايسي من مدينة نانتشونغ بمقاطعة سيتشوان بالصين، باهتمام كبير، بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ124 في مطلع يناير الجاري، مما جعلها واحدة من أكبر المعمرات في المدينة، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وُلدت تشيو تشايشي في 1901، خلال فترة حكم أسرة تشينغ (1644-1911)، مما يجعل حياتها تمتد عبر أكثر من قرن من تاريخ الصين. تحتفظ تشيو بروتين يومي نشط، حيث تتناول ثلاث وجبات، وتمشي بعد كل وجبة، وتنام في الساعة 8 مساءً.

وتقوم بالأعمال اليومية مثل تمشيط شعرها وإشعال النيران وإطعام الإوز، وتظل قوية بدنياً وتصعد السلالم بسهولة. وطبق تشيو المفضل هو «أرز الشحم» الذي تحضره مع العصيدة المصنوعة من اليقطين والبطيخ الشتوي والذرة المطحونة.

تعيش تشيو مع حفيدتها، التي وصفتها بأنها لا تشتكي أبداً، بل تبقى هادئة وتعود بابتسامة بعد كل مصيبة. لقد ألهمت طريقة حياتها الكثيرين.