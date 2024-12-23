تسعينية مصابة بباركنسون تمارس رفع الأثقال

لقي فيديو لسيدة تايوانية في التسعين، تم تشخيصها بمرض باركنسون، وهي ترفع أثقالاً في مسابقة في تايوان، وتحث على ممارسة الرياضة، إعجاباً وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه تشينج تشين تشين‭‭-‬‬مي وهي ترفع أثقالاً تزن 35 كيلوغراماً إلى خصرها، ثم أسقطت الأثقال، ولوحت بيدها بثقة للجمهور المتحمس في مسابقة في تايبه.

وتمارس تشينج تشين (90 عاماً) رفع الأثقال منذ العام الماضي، بتشجيع من حفيدتها على ممارسة هذه الرياضة. وتنسب تشين الفضل في تصحيح وضعيتها إلى رياضة رفع الأثقال، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وكانت 3 أجيال من عائلتها بين بضع مئات من الأشخاص الذين تابعوها وهي تتنافس مع 44 آخرين، تبلغ أعمارهم 70 عاماً أو أكثر في مسابقة رفع الأثقال، أول من أمس.

وفي المسابقة المكونة من 3 جولات رفعت تشينج تشين ما يصل إلى 45 كيلوغراماً باستخدام ثقل سداسي الشكل يعرف بأنه يتيح للرياضي مزيداً من الثبات، وخيارات متعددة للإمساك.

وقالت تشينج تشين بعد المسابقة: «أريد أن أنصح كل كبار السن بممارسة الرياضة... لا تحتاج إلى بذل مجهود شاق للغاية، ولكن هذا من أجل الحفاظ على صحتك». ولم تكن تشينج الوحيدة التي تجاوزت الـ90 من عمرها في المسابقة، فأكبر المشاركين سناً يبلغ من العمر 92 عاماً.



