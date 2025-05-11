اكتشاف طفرة جينية تقلل الحاجة للنوم

كشف فريق بحثي في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عن أن الطفرة في الجين SIK3، تمكن حامليها من الاكتفاء بـ3 ساعات فقط من النوم يومياً، مع الحفاظ على كفاءة الجسم ووظائفه الحيوية، ، وفق موقع «ناؤوكا تي في» العلمي.

وأظهرت دراسة الفريق البحثي، أن هذه المدة القصيرة كافية لإتمام عمليات «إعادة الشحن» الجسدي بالكامل.

وقالت الدكتورة إن-هوي فو، أستاذة علم الأعصاب والوراثة بجامعة كاليفورنيا: «تمثل هذه الحالات النادرة نافذة لفهم آلية النوم المثالي. تنجز أجسامهم خلال 3 ساعات ما يحتاجه الآخرون لـ8 ساعات، وبكفاءة أعلى». وتابعت: «عند النوم، يبدأ الجسم عملية التخلص من السموم وإصلاح التلف الخلوي. والمدهش أن أجسام هؤلاء الأشخاص تنفذ جميع هذه العمليات الحيوية بكفاءة تفوق قدرتنا نحن على أدائها».