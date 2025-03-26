دروس مؤثرة .. ما هي آخر 4 عبارات يكررها مرضى الأورام قبل رحيلهم؟

توجد لحظات فارقة في الحياة قد تُغيّر منظورنا للأبد قد تتمثل في كلمة صادقة، نظرة حانية، أو حتى لحظة وداع، وعندما يقترب الإنسان من نهاية رحلته، تتبدد كل الأمور المادية والدنيوية، ويبقى فقط ما كتمناه في صدورنا، المشاعر التي لم نعبر عنها، الكلمات التي لم ننطق بها خوفًا أو خجلًا، والأشياء التي اعتبرناها بسيطة وظننا أن لدينا متسعًا من الوقت لقولها أو فعلها، لكن الوقت لا يُنذر بفراقه، فقد يأتي فجأةً ويختطف كل شيء مثل عاصفة هادئة.

في هذا السياق، يشارك الدكتور سيدارتا موخيرجي، المتخصص في الرعاية المتخصصة، خبرته بعد سنوات من مرافقة مرضى الأورام في لحظاتهم الأخيرة، فقد لاحظ أن الكثيرين يرددون نفس العبارات قبل رحيلهم، وهي كلمات بسيطة لكنها تحمل حكمة عميقة تُلخّص جوهر الحياة، وفقا لموقع unionrayo.

فما هي هذه العبارات الأربع؟

1. "أريد أن أقول لك إنني أحبك"

كم من المرات نسينا فيها قول هذه الكلمات البسيطة؟ يؤكد موخيرجي أن "أحبك" من أكثر العبارات التي يسمعها من مرضاه في لحظاتهم الأخيرة. فالكثيرون يندمون على عدم التعبير عن مشاعرهم بالشكل الكافي، أو إهمالهم لإظهار الحب لأحبائهم. بل إن بعضهم يطلب من الآخرين قولها لهم قبل الرحيل: "هل يمكنك أن تقول لي إنك تحبني؟".

الدرس المستفاد: لا تنتظر حتى فوات الأوان، فالحياة قصيرة. اجعل كلمة "أحبك" جزءًا من يومك، واجعل من حولك يشعرون بمدى اهتمامك بهم.

2. "أنا أسامحك" أو "هل تسامحني؟"

الضغائن والأحقاد لا تترك سوى الألم. في اللحظات الأخيرة، يدرك الكثيرون أن التسامح هو الطريق الوحيد للتحرر من عبء الماضي. يسعى البعض إلى التصالح مع ذواتهم أو مع الآخرين، لكن للأسف، يتأخر هذا الإدراك حتى يصبح الوقت ضيقًا.

الدرس المستفاد: لا تحمل ضغينتك إلى الغد. سامح واطلب السماح، فالعمر قصير، والمشاعر السلبية لا تستحق أن تأخذ مساحة من قلبك.

3. "شكرًا لك"

في لحظات الوداع، يظهر الامتنان بقوة. يشكر المرضى من حولهم على اللحظات الجميلة، على الدعم، وعلى كل ما قدّمه الآخرون لهم. هذه الكلمة تعكس التواضع وتقدير الحياة المشتركة، حتى لو كانت مليئة بالتحديات.

الدرس المستفاد: لا تتردد في التعبير عن امتنانك. فالشكر ليس مجرد كلمة، بل هو اعتراف بقيمة الآخرين في حياتنا.

4. "أنا مستعد" أو "لقد فعلت ما بوسعي"

هذه العبارة تعكس القبول والسلام الداخلي. يصل الكثيرون إلى لحظة من الوضوح والصفاء، حيث يدركون أنهم عاشوا حياتهم بأفضل ما يمكن، أو أنهم تقبّلوا مصيرهم.

الدرس المستفاد: عِش كل يوم بحكمة، وافعل ما بوسعك لتعيش دون ندم. عندما يحين وقت الرحيل، تأكد أنك قدّمت كل ما تستطيع.

كيف نعيش حياةً أكثر اكتمالًا؟

يوصي الخبراء بعدة نصائح لتعيش حياةً خالية من الندم:

عبّر عن حبك لأقاربك وأحبائك بصدق وبدون تردد.

تعلّم التسامح وتخلّص من الضغائن.

كن ممتنًا لكل لحظة ولكل شخص في حياتك.

تقبّل الحياة بكل ما فيها، واعمل على أن تكون أفضل نسخة من نفسك.

لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لقول ما بداخلك. الحياة هبة ثمينة، فاجعل كل كلمة وكل لحظة فيها ذات معنى. كما قال موخيرجي: "الحب والتسامح ليسا رفاهية، بل هما جوهر الوجود الإنساني."

"عِش كما لو كنتَ ستموت غدًا، وتعلّم كما لو كنتَ ستعيش للأبد." — مهاتما غاندي