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الرعاية الصحية

الرئتان «مصنع» حيوي لإنتاج الدم

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البيان

دبي

اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن الرئتين تلعبان دوراً رئيساً في تكوين الدم، حيث يوجد خلايا جذعية خاصة في أنسجة الرئة البشرية تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية، وذلك بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «بلوود».