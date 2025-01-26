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الرعاية الصحية

الضوء يحفز أنسجة القلب

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البيان

دبي

طور باحثون من جامعة برمنغهام، تقنية غير جراحية لتحفيز أنسجة القلب باستخدام الضوء. وتعتمد التقنية، وفق «ساينس أدفانسز»، على حبر نشط بصرياً وإلكترونياً يُدمج في أنسجة مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، تتيح التحكم عن بُعد في أنسجة القلب المهندسة.