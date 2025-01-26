الضوء يحفز أنسجة القلب

طور باحثون من جامعة برمنغهام، تقنية غير جراحية لتحفيز أنسجة القلب باستخدام الضوء. وتعتمد التقنية، وفق «ساينس أدفانسز»، على حبر نشط بصرياً وإلكترونياً يُدمج في أنسجة مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد، تتيح التحكم عن بُعد في أنسجة القلب المهندسة.

