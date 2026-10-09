موسيقاك المفضلة تخفف ألم الإبر



إذا كنت تخشى وخز الإبر الطبية، فقد يكون الحل بسيطاً وممتعاً: استمع إلى أغانيك المفضلة؛ فقد أظهرت دراسة حديثة نُشرت تفاصيلها في دورية «فرونتيرز إن بين ريسيرش» أن الاستماع للموسيقى المفضلة يقلل بشكل كبير من الشعور بالألم والتوتر أثناء إدخال الإبرة.

أجرى باحثون من مستشفى زيوريخ الجامعي التجربة على نحو 200 مريض قُسّموا لمجموعات استمعت لأنواع مختلفة من الموسيقى قبل وأثناء الفحص بالرنين المغناطيسي.

واكتشف الفريق أن الاستماع للموسيقى التي يختارها المريض بنفسه كان الأكثر فاعلية في تسكين الألم، متفوقاً على موسيقى الاسترخاء الهادئة التي لم تُحدث أي تأثير يذكر.

والمثير للاهتمام أن موسيقى «موزارت» الكلاسيكية ساعدت فقط المرضى الذين كانوا يعانون من ألم مسبق؛ ويفسر الأطباء هذا النجاح بأن الألحان المفضلة تشتت انتباه العقل بقوة وتجلب راحة نفسية، ما يجعل الإجراءات الطبية المزعجة تمر بسلام وبأقل قدر من الانزعاج.