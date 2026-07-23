حمام البخار ينشط جهاز المناعة

وفق دراسة فنلندية حديثة نشرتها مجلة Temperature، فإنّ حمّامات الساونا قد تساعد على تنشيط الجهاز المناعي بشكل مؤقت، عبر زيادة الخلايا البيضاء في الدم.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، شملت الدراسة 51 شخصاً بالغاً، بمتوسط عمر حوالي 50 عاماً. قضى المشاركون 30 دقيقة في الساونا، تخللتها استراحة قصيرة للاستحمام بالماء البارد، وبعد الجلسة سجل الباحثون ارتفاعاً في أعداد الخلايا البيضاء في الدم لدى المشاركين، بما في ذلك العدلات والخلايا الليمفاوية، التي تلعب دوراً محورياً في الدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض.

وأوضح الباحثون أن هذا التأثير كان قصير الأمد، إذ عادت المؤشرات إلى مستوياتها الطبيعية بعد حوالي نصف ساعة من مغادرة الساونا، غير أنهم يعتبرون هذه الاستجابة مهمة لأنها تعكس قدرة الجسم على تعبئة دفاعاته المناعية بسرعة استجابة للإجهاد الحراري.

ويشير الباحثون إلى أن استجابة الجسم للساونا تشبه إلى حد كبير تأثير النشاط البدني المعتدل، حيث ينشط الجهاز المناعي لفترة وجيزة نتيجة الإجهاد في كلتا الحالتين، وأكّدوا أن العمل قيّم آثار جلسة ساونا واحدة فقط، وأن استخلاص استنتاجات حول تقوية المناعة على المدى الطويل لا يزال سابقاً لأوانه، إذ تتطلب ذلك مزيداً من الدراسات الإضافية.