«طيران الإمارات» تسيّر 3 رحلات يومياً إلى «لندن غاتويك»

عززت طيران الإمارات حضورها الاستراتيجي في المملكة المتحدة برفع سعتها المقعدية المتجهة إلى مطار «لندن غاتويك»، لتصل إلى نحو 123540 مقعداً (ذهاباً وإياباً) بحلول نوفمبر 2026، بزيادة 18 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفقاً لأحدث البيانات التحليلية لجدول رحلات الناقلة.

وكشف جدول رحلات الناقلة الجديد عن عودتها لتشغيل ثلاث رحلات يومية بطائراتها العملاقة إيرباص A380 إلى مطار لندن غاتويك، وهو ما يمثل أكبر وجود للناقلة الخليجية في ثاني أكبر أسواقها الأوروبية بعد مطار هيثرو.

وبحسب تحليلات الجدول ستستمر الناقلة في استخدام تكوين 615 مقعداً بدون درجة أولى في رحلتين من الرحلات الثلاث اليومية، في حين ستظل الرحلة الثالثة مجهزة بدرجات متعددة تشمل درجة رجال الأعمال والأولى، ويبدأ تطبيق هذا الجدول اعتباراً من 25 أكتوبر 2026.

ويمثل سوق المملكة المتحدة أكبر محور لرحلات A380 لطيران الإمارات، حيث تخطط الناقلة لتشغيل 14 رحلة يومية إلى مختلف المطارات البريطانية، بما في ذلك ثلاث رحلات إلى مانشستر وبريمنغهام وغلسوغ، مع استمرار تشغيل رحلاتها الست اليومية إلى مطار هيثرو بطائرات مزودة بدرجات أولى، ورجال أعمال، ودرجة سياحية متميزة.

تؤكد هذه الخطوة استراتيجيات طيران الإمارات في المحافظة على مكانتها الرائدة في سوق النقل الجوي الفاخر، مع الاستفادة من طائراتها العملاقة في تحقيق أعلى مستويات الراحة والقدرة الاستيعابية، بينما يزداد الطلب على السفر من وإلى أوروبا، خصوصاً من دبي، التي أصبحت واحدة من أكثر المحاور الحيوية للطيران الدولي.