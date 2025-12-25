خط «طيران دبي - الرياض» السابع عالمياً في 2025

احتل خط دبي - الرياض المرتبة السابعة بين أكثر المسارات الجوية ازدحاماً في الرحلات الدولية على مستوى العالم، بإجمالي 4.5 ملايين مقعد، في 2025 بزيادة 4 % مقارنة بعام 2024، و42 % أعلى من مستويات عام 2019، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وتعكس هذه الأرقام الطلب المستمر على ربط دبي بشبكة كبيرة من المدن الرئيسية في المنطقة، لا سيما العاصمة السعودية الرياض، حيث تسهم الحركة المتنامية في دعم التجارة والسياحة والرحلات العائلية بين البلدين.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الرحلة بين هونغ كونغ وتايبيه قائمة أكثر المسارات ازدحاماً مع 6.8 ملايين مقعد، بزيادة طفيفة 1 % عن عام 2024، وأقل بنسبة 14 % مقارنة مع مستويات ما قبل جائحة 2019. كما شهدت المسارات الأخرى في آسيا، مثل كوالالمبور–سنغافورة وجاكرتا–سنغافورة، نمواً ملحوظاً، ما يعكس قوة الأسواق الآسيوية في حركة الطيران العابر للحدود.

أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد احتلت رحلة القاهرة - جدة المركز الثاني عالمياً، بعدد مقاعد وصل إلى 5.8 ملايين، بارتفاع 5 % مقارنة بعام 2024، و71 % أعلى من مستويات عام 2019، مستفيدة من توسع شركات الطيران منخفضة التكلفة التي تشكل الآن 43 % من السعة، وتسهم بنسبة 81 % من النمو في عدد المقاعد.

تظهر هذه البيانات أن دبي تحافظ على مكانتها كحلقة وصل رئيسية في الشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكة شركات الطيران النشيطة فيها، وعلى رأسها طيران الإمارات وفلاي دبي، اللتان تسهمان في تعزيز الخيارات أمام المسافرين من وإلى المدينة.

ويبرز خط دبي - الرياض كأحد أبرز الأمثلة على قوة سوق الطيران في دبي، حيث يسهم التوسع في السعة وتحسن البنية التحتية للمطارات في دعم حركة الركاب، مع استقرار الأسعار نسبياً مقارنة بالمسارات الآسيوية والأوروبية.