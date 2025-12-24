«بوينغ» تسلم شركات إماراتية 27 طائرة جديدة

أظهرت جداول التسليم الصادرة عن «بوينغ» أن 5 شركات إماراتية تسلمت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي 27 طائرة جديدة، ما يشكل 71 % من إجمالي الطائرات التي سلمتها الشركة للناقلات في المنطقة، البالغ عددها 38 طائرة، في مؤشر يعكس استمرار خطط التوسع، وتحديث الأساطيل لدى شركات الطيران الإماراتية، وتعزيز حضورها في أسواق السفر والشحن العالمية.

وتوزعت الطائرات المسلّمة على 5 شركات رئيسة، هي: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«دبي لصناعات الطيران»، وشركة Aerotranscargo (FZE)، المتخصصة في خدمات الشحن الجوي.

وكشفت البيانات أن «طيران الإمارات» استلمت 3 طائرات شحن طراز «777F»، الأمر الذي يأتي ضمن خطة طموحة لـ«مجموعة الإمارات»، لتلبية الطلب المتزايد على نقل البضائع، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، حيث يمثل مركز دبي محوراً رئيساً للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية.

وسجلت «فلاي دبي» أكبر عدد من التسليمات في المنطقة، حيث تسلمت 12 طائرة جديدة طراز «737 ماكس»، ما يعكس التزام الشركة المستمر بتحديث أسطولها، وتعزيز قدراتها التشغيلية. تأتي هذه التسليمات في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى توسيع شبكة «فلاي دبي» الإقليمية والدولية، مع التركيز على الأسواق الناشئة التي تشهد نمواً سريعاً.

أما «الاتحاد للطيران» فقد تسلمت 4 طائرات جديدة طراز «787 - 9»، ما يعكس استراتيجيتها في تشغيل طائرات حديثة وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتعزيز رحلاتها طويلة المدى نحو وجهات جديدة. وتسلمت «دبي لصناعات الطيران» 6 طائرات طراز «737 ماكس»، ضمن استراتيجيتها لتحديث أسطول التأجير، الذي يعد من بين الأكبر في المنطقة. وحصلت «إيرو ترانسكارغو» على طائرتين من طراز «777F» لتعزيز قدراتها التشغيلية في قطاع الشحن الجوي.