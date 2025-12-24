«طيران الإمارات» توجه نصائح لمسافريها لتسهيل إجراءات المغادرة «أيام الذروة»

تتوقع طيران الإمارات ارتفاع أعداد المسافرين المغادرين من مطار دبي خلال ذروة موسم السفر في ديسمبر، ودعت جميع المسافرين إلى الوصول قبل موعد رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، والوجود عند بوابة الصعود للطائرة قبل ساعة على الأقل من المغادرة. وأوضحت الشركة أن المرور عبر نقاط التفتيش الأمني والجوازات والوصول إلى البوابة قد يستغرق وقتاً أطول من المعتاد خلال هذه الفترة.

ونصحت طيران الإمارات باستخدام مترو دبي لتجنب الازدحام المروري، مشيرة إلى مجموعة من خيارات تسجيل الوصول لتسهيل رحلة المسافرين وجعلها أسرع، وقالت إنه يمكن للمسافرين أن يقوموا بتسجيل الوصول عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق طيران الإمارات واختر مقاعدك.

ويمكنهم تسجيل الوصول وتسليم حقائبهم قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، أو قبل 12 ساعة للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. ويمكنهم استخدم أكشاك تسجيل الوصول السريع الذاتية وتسليم الحقائب أو منافذ تسجيل الوصول في طيران الإمارات، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. ويمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، التسجيل في خدمة Emirates Biometrics عبر التطبيق قبل السفر لاستخدام التعرف على الوجه في المطار.

وقالت إنه يمكن حجز خدمة تسجيل الوصول المنزلي، ثم سوف يأتي وكلاء طيران الإمارات إليك.

وإنه يمكن تسجيل الوصول في مركز Emirates City لتسجيل الوصول والسفر في ICD Brookfield Place، منطقة DIFC، ثم الحصول على 2500 ميل إضافي من برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، من 15 ديسمبر حتى 15 يناير. وكذلك يمكن للمسافرين تسجيل الوصول من 24 ساعة حتى 4 ساعات قبل الرحلة، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وتم تمديد ساعات الخدمة حتى منتصف الليل.

وقالت لمسافريها إنه يمكنهم زيارة Emirates City Check in في عجمان أو خدمة تسجيل الوصول للرحلات البحرية في ميناء راشد وDubai Harbour.

وأشارت إلى أن المتعاملين الحاجزين في الدرجة الأولى، وكذلك أعضاء سكاي واردز البلاتينيوم، مؤهلون للحصول على خدمة تسجيل الوصول المنزلي مجاناً، وأن المتعاملين المسافرين على رحلات إلى الولايات المتحدة، أو الذين لديهم حجوزات لخدمات خاصة، ملزمون بتسجيل الوصول شخصياً في المطار.