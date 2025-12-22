طلب استثنائي على السفر يزيد إشغال الرحلات ويرفع أسعار التذاكر

ارتفعت أسعار تذاكر السفر إلى مستويات هي الأعلى خلال الموسم مع حلول الأعياد واقتراب عطلة رأس السنة الميلادية وإجازة المدارس، حيث سجلت زيادة تتراوح بين 20 و35% مقارنة مع الأيام التي سبقت موسم الإجازات، وفي المقابل تراوحت نسب الإشغال على عدد من الوجهات بين 85 و100%، ولا سيما للرحلات المغادرة في الثلث الأخير من الشهر الجاري والعودة خلال الأسبوع الأول من يناير 2026.

الحصة الأكبر

وتظهر الحجوزات الأولية، وفقاً لمصادر عاملة في القطاع، أن وجهات الأردن ومصر والعراق والمغرب والسعودية والمملكة المتحدة والهند والفلبين وتركيا استحوذت على الحصة الأكبر من الطلب، مدفوعة بتنوع أغراض السفر ما بين السياحة والترفيه وزيارة العائلات بالنسبة للوافدين.

وقالت المصادر، إن أسعار تذاكر السفر تشهد مع بدايات موسم الإجازات ونهايته ارتفاعاً يتراوح بين 20 و35% مقارنة بالأيام العادية، وذلك نتيجة بلوغ الطلب ذروته خلال هذه الفترة. وأكدت أن معادلة العرض والطلب تظل العامل الأساسي في تحديد أسعار التذاكر، والتي تتغير تبعاً لتوقيت الحجز والوجهة وظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن معظم شركات الطيران أنهت بالفعل بيع الدرجات السعرية الدنيا على الرحلات المغادرة، وانتقلت حالياً إلى بيع الدرجات العليا، لافتة إلى أن الزيادة في الطلب خلال موسم رأس السنة لا تقتصر على الرحلات المغادرة فحسب، بل تمتد أيضاً إلى الرحلات القادمة من عدد من الوجهات العربية والخليجية والغربية.

ووفقاً لبيانات المواقع الشبكية لحجز التذاكر فإن الأسعار للرحلات (ذهاباً وإياباً) - على أن يكون السفر خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري والعودة في بداية العام المقبل - تبقى في مستويات مرتفعة بالتوازي مع ارتفاع الطلب، وعلى سبيل المثال تراوحت أسعار تذاكر السفر من مطار دبي إلى القاهرة بين 1600 – 2000 درهم، في حين تراوحت الأسعار على الرحلات إلى عمان بين 1800 إلى 2300 درهم،، وتراوح متوسط سعر التذكرة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر على الرحلات من دبي إلى الرياض بين 800 إلى 1300 درهم، وبلغ متوسط سعر الرحلة ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى هيثرو لندن من 3800 إلى 4500 درهم، ومن دبي إلى إسطنبول 1200 إلى 3300 درهم، في حين تراوحت أسعار تذاكر السفر بين دبي وبانكوك في الاتجاهين بين 5300 إلى 5800 درهم.

حركة السفر

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، إن حركة السفر تسجل مستويات نمو كبيرة في ظل ارتفاع الطلب على معظم الوجهات، مشيراً إلى أن أسواق أوروبا والقارة الهندية وأستراليا وعدداً من أسواق آسيا تعد حالياً الأكثر نشاطاً من حيث حجم الطلب.

وأضاف أن متوسط الحجوزات خلال ديسمبر يسجل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالشهور الأخرى بالتزامن مع موسم الأعياد والإجازات والعطل، مشيراً إلى أن إشغال الرحلات على عدد من الوجهات يصل إلى 100%، لذلك من المهم بالنسبة للمسافرين من العائلات والأفراد الحجز المبكر لضمان وجود المقاعد في الأوقات المحددة.

وجهات جديدة

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر عبر الإنترنت، إن الفترة الحالية شهدت قفزة لافتة في اهتمام المسافرين من الإمارات بالسفر إلى مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت ويجو ارتفاعاً بنسبة 73% في عدد عمليات البحث عن الرحلات مقارنة بالفترة الماضية، الأمر الذي يعكس رغبة قوية لدى المسافرين في استكشاف وجهات جديدة مع اقتراب موسم العطلات، وتزايد الإقبال على التخطيط المبكر للرحلات للاستفادة من العروض الموسمية والأسعار التنافسية.

وأضاف أن متوسط أسعار تذاكر الطيران من الإمارات إلى الوجهات العالمية بلغ نحو 497 دولاراً، ما يجعل من هذا الشهر توقيتاً مثالياً لحجز الرحلات، خصوصاً في ظل تنوع الخيارات المتاحة. وقال إن الهند ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والفلبين والأردن وسوريا والمغرب وتايلاند وتركيا تصدرت قائمة الوجهات الأكثر بحثاً من الإمارات لهذا الشهر.

وتوقعت مطارات دبي أن تتسارع وتيرة السفر بشكل كبير خلال ديسمبر، الذي يستعد لاستقبال أكثر من 8.7 ملايين مسافر، ليكون بذلك الشهر الأكثر ازدحاماً في تاريخ مطار دبي، مع توقعات بأن يتجاوز عدد المسافرين اليومي حاجز 300 ألف مسافر، وأن يكون يوم السبت الموافق 20 ديسمبر هو الأشد ازدحاماً، بواقع 303 آلاف مسافر.