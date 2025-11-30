«دناتا» تشغّل أول أسطول ذاتي القيادة بالكامل عام 2026 في «دبي ورلد سنترال»

تسعى «دناتا» لتعزيز عملياتها في مطار دبي ورلد سنترال عبر التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تبنّي أحدث تقنيات المستقبل في قطاع الطيران والخدمات الأرضية. وقال ستيف آلن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»، في تقرير نشره موقع «سيمبلي فلاينغ»، إن الشركة باتت على مقربة من الحصول على الموافقات النهائية لتشغيل مركبات نقل الأمتعة بشكل ذاتي بالكامل دون تدخل بشري، متوقعاً بدء التشغيل الكامل في بداية 2026.

وكانت «دناتا» قد دشنت في يوليو الماضي تشغيل ست مركبات كهربائية ذاتية القيادة من طراز EZTow من تطوير شركة TractEasy، باستثمار بلغ 6 ملايين درهم. وتعمل هذه المركبات حالياً ضمن منظومة تشغيلية مصنفة «مستوى 3» من الاستقلالية، حيث يوجد موظف داخل المركبة لمراقبة الأداء خلال فترة التعلم والتشغيل التجريبي.

وتقوم المركبات بالسير وفق مسارات محددة مسبقاً بمتوسط سرعة يصل إلى 15 كيلومتراً في الساعة، وقادرة على سحب أربع مقطورات حقائب في الرحلة الواحدة، بما يسهم في تسريع عمليات مناولة الأمتعة وتقليل الضغط على فرق العمل الأرضية في أوقات الذروة. وأكدت «دناتا» أن الوصول إلى مستوى 4 من التشغيل الذاتي يعني أن مركبات الأمتعة ستعمل في بيئة تشغيل خاضعة للرقابة دون أي وجود بشري داخلها أو متابعتها بشكل مباشر، وهو ما يجعل التجربة المقترحة الأولى من نوعها عالمياً على مستوى العمليات الحية في المطارات. ومن المتوقع أن يشهد مطار دبي ورلد سنترال، الذي يسير بخطى ثابتة نحو أن يصبح أحد أكبر مطارات العالم مستقبلاً، توسعاً تدريجياً في تشغيل المركبات الذاتية خلال السنوات المقبلة، بعد نجاح المرحلة التجريبية وصدور الموافقات التشغيلية المطلوبة.