1.4 مليار درهم أرباح «الاتحاد للطيران» بنمو 66 %

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، عن زيادة صافي الربح بنسبة 66 % في الأشهر التسعة الأولى من العام، بفضل زيادة عدد الركاب.

وقالت الشركة في بيان، أمس، إنها حققت 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار) حتى 30 سبتمبر، مقارنة مع 814 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الإيرادات 21 %، إلى 18.4 مليار درهم، إذ نقلت الشركة 13.6 مليون مسافر منذ بداية العام، وهو ما قالت الاتحاد إنه يمثل زيادة 35 %، مقارنة بالعام السابق، كما أضافت شركة الطيران رحلات ومسارات جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي، أنطونوالدو نيفيس، في البيان «يأتي النمو المذهل، مدفوعاً بنتائج قوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكد فعالية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو».

ووفقاً لحسابات رويترز، حققت الاتحاد للطيران ربحاً قدره 549 مليون درهم في الربع الثالث، المنتهي في 30 سبتمبر، وإيرادات بلغت 6.7 مليارات درهم.

وذكرت مصادر لرويترز في وقت سابق، أن شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، مالكة الاتحاد للطيران، تدرس طرحاً عاماً أولياً لشركة الطيران العام المقبل.