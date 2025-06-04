تراجع تسليمات «إيرباص» 4 % في مايو

قالت مصادر بقطاع تصنيع الطائرات إن شركة إيرباص سلمت نحو 51 طائرة في مايو الماضي، بتراجع 4% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الطائرات التي سلمتها الشركة منذ بداية العام وحتى الآن إلى حوالي 243 طائرة، بانخفاض 5% عن الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

وتواجه أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم ضغوطاً متزايدة من شركات الطيران بسبب التأخير في عمليات التسليم، في وقت تستهدف فيه الشركة زيادة التسليمات بـ7 % للعام بأكمله إلى 820 طائرة. وتقول «إيرباص» إنها تتوقع أن تستقر التأخيرات الناجمة عن أسباب من بينها تباطؤ توفير المحركات خلال الصيف.