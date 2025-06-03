طيران الإمارات: لا نية لتقليص رحلات روسيا

أكد تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، أن الشركة ليس لديها حالياً خطة لتقليص خدماتها إلى روسيا، لكنها ستراقب الوضع المتطور، جاء ذلك عقب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على قواعد جوية روسية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال في مقابلة مع «بلومبيرغ»، إن الناقلة واجهت تحديات منذ بدء الحرب أوائل 2022، وانها وفّرت لموسكو روابط حيوية مع العالم الخارجي، وليس لديها حالياً خطة لتقليص خدماتها، لكنها ستراقب الوضع.

ووصف كلارك، في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في نيودلهي الهجوم الأحدث بأنه «مقلق» وأضاف: «مع ازدياد حدة الأمور، إذا جاز لي استخدام التعبير، سنراجع كل هذا». وأشار كلارك إلى أن «طيران الإمارات» وضعت خطط طوارئ «محكمة» في عملياتها، بما في ذلك حمل كمية كافية من الوقود لتمكين الطيارين من العودة إذا لزم الأمر من المجال الجوي الروسي أو من مناطق الهبوط في موسكو.