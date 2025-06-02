توقع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام إلى المثلين في 2025

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أمس، إنه يتوقع ارتفاع كمية وقود الطيران المستدام المنتجة في 2025 إلى المثلين لتصل إلى مليوني طن، وهو ما يمثل 0.7 بالمئة من استهلاك شركات الطيران للوقود.

ويحذر الاتحاد بشكل متزايد من أن شركات الطيران ستواجه صعوبة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة ووصف إنتاج وقود الطيران المستدام، وهو أكثر تكلفة من وقود الطائرات التقليدي، بأنه بطيء على نحو مخيب للآمال.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش، إنه على الرغم من أن زيادة الإنتاج مشجعة، فإن الكمية الصغيرة نسبياً ستضيف 4.4 مليارات دولار إلى فاتورة وقود الطيران العالمية.

وأضاف والش في بيان «يجب تسريع وتيرة التقدم في زيادة الإنتاج واكتساب الكفاءة لخفض التكاليف». وقرر قطاع الطيران الأوسع في عام 2021 استهداف صافي انبعاثات صفري في عام 2050 اعتماداً بالأساس على التحول التدريجي إلى وقود الطيران المستدام، المصنوع من بقايا الزيوت ومواد عضوية.