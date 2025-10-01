«بوينغ» تخطط لتطوير طائرة لتحل محل «737 ماكس»

تعمل «بوينغ» على تطوير طائرة جديدة لتحل محل «737 ماكس»، لكنها لا تزال في المراحل الأولية، وفقاً لما ذكرته «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة على الأمر، وذلك مع سعي صانعة الطائرات الأمريكية لاستعادة مكانتها أمام منافستها الأوروبية «إيرباص» بعد سلسلة من المشاكل المتعلقة بالسلامة والجودة.

ودخلت طائرة «737 ماكس» الخدمة عام 2017، لكنها منعت من الطيران على مستوى العالم في 2019 بعد حادثين تسببا في وفاة 346 شخصاً، ثم ألغي الحظر في 2020 خلال جائحة «كوفيد 19».

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت مصادر للصحيفة أن المدير التنفيذي للشركة «كيلي أورتبيرج» التقى بمسؤولين من «رولز رويس» في المملكة المتحدة لإجراء مناقشات بشأن محرك جديد للطائرة.