«طيران الإمارات» تفرد أجنحتها فوق الصين عبر 49 رحلة أسبوعياً

نجحت «طيران الإمارات» في تعزيز مكانتها في السوق الصيني عبر استراتيجية توسع مدروسة لشبكة رحلاتها، لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين الإمارات والصين، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة. وأظهر تحليل «البيان» لجداول رحلات الناقلة الإماراتية زيادة في عدد رحلاتها الأسبوعية إلى الصين ليصل إلى 49 رحلة أسبوعياً، الأمر الذي يعكس التزام الشركة بتعزيز الربط الجوي بين أسواق الشرق الأوسط وآسيا.

وتخدم «طيران الإمارات» الصين عبر خمس وجهات رئيسية. وتشغّل الناقلة رحلتين يومياً إلى كل من بكين وشنغهاي على متن طائرات 777-300ER، ما يجعل إجمالي الرحلات الأسبوعية لكل منهما 14 رحلة، فيما تقدم رحلة يومياً إلى كل من قوانغتشو وشنتشن بنفس الطراز، وبرزت هانغتشو كوجهة جديدة ضمن شبكة طيران الإمارات، مع خدمة يومية على متن طائرات A350-900 الحديثة، ما يسهم في تنويع خيارات المسافرين بين الصين والإمارات.

ويعتبر السوق الصيني من أبرز الأسواق الحيوية لـ«طيران الإمارات»، من حيث حجم الرحلات والمسافرين، والنمو التجاري والسياحي، خاصة مع المبادرات التجارية بين البلدين. كما استفادت الناقلة من الفرص الناتجة عن تراجع بعض الناقلات الأوروبية في تقديم خدماتها إلى الصين نتيجة إغلاق المجال الجوي الروسي، ما منحها ميزة تنافسية قوية عززت حضورها في السوق

. ومع استمرار التوسع، تخطط «طيران الإمارات» لإضافة وجهات جديدة في الصين، بما يعكس استراتيجيتها الطويلة المدى لتصبح لاعباً أساسياً في الربط بين الشرق الأوسط وآسيا، مع التركيز على تقديم تجربة سفر متميزة عبر أحدث أسطول من الطائرات، وحرصها على دمج الابتكار والجودة في كل رحلة. ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية «طيران الإمارات» لتلبية تطلعات المسافرين الصينيين والمجتمع التجاري، وتعزيز مكانتها كجسر جوّي رئيسي بين الشرق والغرب.