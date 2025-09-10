إضراب في «كيه.إل.إم» يلغي 100 رحلة جوية

قال متحدث باسم مجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم: إن الشركة ستلغي 100 رحلة جوية اليوم الأربعاء عقب إعلان الطاقم الأرضي عن إضراب لمدة ساعتين، مؤكداً تقريراً نشرته وكالة الأنباء الهولندية إيه.إن.بي.

وأضاف المتحدث: إن الرحلات الملغاة ستؤثر على نحو 27 ألف مسافر.

وواجهت شركات الخطوط الجوية الأوروبية صيفاً صعباً بسبب تداعيات الإضرابات، ما تسبب في تأخيرات في أنحاء أوروبا.

وقالت شركة الطيران الاقتصادية رايان إير: إنها اضطرت إلى إلغاء عدد من الرحلات في يوليو نتيجة إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا.

وتوصلت مجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم إلى اتفاق مع بعض النقابات العمالية الأسبوع الماضي، إلا أن الخلافات العمالية بشأن الاتفاق الجماعي لا تزال قائمة، إذ أعلنت نقابتان لم تكونا طرفاً في الاتفاق عزمهما المضي في تنفيذ الإضراب.

ويعتزم الطاقم الأرضي تنظيم إضراب لمدة ساعتين صباح اليوم ويتبعه إضراب آخر لمدة أربع ساعات صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 سبتمبر.

ويمكن أن تؤدي إلغاءات الرحلات الجوية إلى سلسلة من التأثيرات على جدول الرحلات بأكمله، ما يتسبب في تأخيرات وصعوبات في منظومة الطيران.