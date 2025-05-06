عطلة عيد العمال تنعش السياحة في الصين

أدت عطلة عيد العمال التي امتدت لخمسة أيام - من الخميس الماضي حتى أمس- إلى ازدهار كبير في قطاع السياحة داخل البلاد، حيث توافد أعداد كبيرة من السياح المحليين والدوليين على الوجهات السياحية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، للاستفادة القصوى من هذه الإجازة، والتي تُعد آخر عطلة طويلة في النصف الأول من العام.

وتوالت التقارير المشجعة من السلطات المحلية والسياح على حد سواء. ووصف لي يونفينج البالغ من العمر 34 عاماً، الذي يقضي عطلة من أربعة أيام في مدينة هوانجشان بمقاطعة أنهوي برفقة عائلته حالة الازدحام الشديد وصعوبة السير وسط الأعداد الكبيرة.



وأفادت وكالات السفر أيضاً بتسجيل أرقام مشجعة، وذكرت منصة السفر تريب دوت كوم جروب أنه في اليوم الأول من العطلة، ارتفعت حجوزات السياحة الوافدة على منصتها بنسبة 141% مقارنة بالعام الماضي.

