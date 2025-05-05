«الفجيرة لسياحة المغامرات» يختتم فعالياته بتجارب استكشافية

اختتمت فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي الأول لسياحة المغامرات، التي تضمنت برنامج «اكتشف الفجيرة»، الذي امتد على مدار يومين، وشملت رحلات استكشافية لمواقع الفجيرة السياحية والطبيعية والتراثية والأثرية، من ضمنها زيارة محمية وادي الوريعة؛ أكبر وأول محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد، الذي يجعلها من أهم المناطق الطبيعية، وقدّمت رحلة المحمية للمشاركين تجربة فريدة في أحضان الطبيعة عبر رياضة الهايكينغ أو المشي على الأقدام على أحد المسارات الجبلية التي امتدت لـ5 كيلومترات ذهاباً وإياباً، استكشفوا من خلالها التنوع الغني للحياة البرية، والموائل الطبيعية، والتنوع النباتي الفريد ليعيشوا ساعات ممتعة وسط تنوع بيئي خلاب.

وقام بعض المشاركين من محبي البحر برحلة صيد ممتعة بشاطئ نادي الفجيرة البحري وسط مياه خليج عمان، فرصة جعلتهم يمارسون الصيد البحري التقليدي بأنفسهم على الشاطئ، تعرفوا من خلالها على ثراء البيئة البحرية وأنواع الأسماك المحلية، وانتهت التجربة بتناول وجبة الغداء التي أُعدت من الأسماك المحلية التي قاموا باصطيادها؛ ما أضفى طابعاً أصيلاً وتجربة تفاعلية مميزة على الجولة.

وتوجّهت مجموعة أخرى من المشاركين إلى حديقة الفجيرة للمغامرات، حيث خاض المشاركون تجارب رياضية متنوّعة.