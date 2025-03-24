تطوير 94 كيلومتراً من المسارات الجبلية لسياحة المغامرات برأس الخيمة

في إطار تعزيز مكانة رأس الخيمة وجهة رائدة لسياحة المغامرة، كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن تطوير المسارات الجبلية في الإمارة، والتي تعد أحد أبرز المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة، وتستهدف تعزيز تجربة الزوار، واستثمار البيئة الجبلية الفريدة، التي تتيح لمحبي الطبيعة والمغامرات الفرصة لاستكشاف المناطق الطبيعية الساحرة بطريقة مستدامة وآمنة، وتعمل الهيئة وفقاً لخطط استراتيجية، تهدف إلى تنويع المنتجات السياحية للإمارة، وجعلها مركزاً عالمياً لسياحة المغامرة.

وأوضح فادي حشيشو مستشار تطوير الوجهات للسياحة المغامراتية بهيئة رأس الخيمة للسياحة، أن الإمارة تضم شبكة من المسارات الجبلية، يبلغ طولها حوالي 94 كيلومتراً، مصممة لتناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: المسارات السهلة، وهي مسارات قصيرة، وتتطلب جهداً أقل، وتقع بالقرب من المناطق المُطوّرة، ما يجعلها مثالية للعائلات، والمتنزهين، والسياح الباحثين عن أجواء هادئة.

وأشار إلى أن رأس الخيمة طرحت أول خريطة رسمية للتنقل عبر المسارات، حيث يتمكن الزوار من اختيار مسارات المشي وفقاً لمستوى لياقتهم البدنية، والوقت المتاح لهم، وتعديل رحلة سيرهم على الأقدام لمسافات متوسطة، واكتشاف مسارات مختلفة، بمزيد من تدابير السلامة، ويمكن للزوار المشي عبر المسار الذي اختاروه باستخدام اللوحات الإرشادية والخرائط الواضحة، والتي تتوفر على الموقع الإلكتروني للراغبين في التخطيط المسبق لرحلاتهم، كما تستعد الإمارة في الفترة المقبلة، لضم وجهة «سيج لودج» الجبلية، التابعة لمجموعة «مانتيس»، التي ستقدم 70 كوخاً فاخراً لتجربة مستوحاة من الطبيعة لا مثيل لها، ويقدم أنشطة وتجارب جبلية متنوعة، برفقة مرشدين متخصصين.

وأكد حشيشو أن أبرز الإضافات مؤخراً، هو المسار الجبلي الملتف حول جبل جيس، والممتد على مسافة 40 كيلومتراً، محاط بمعالم الجبل الخلابة، ومنها أطول ممشى في دولة الإمارات على مسار حافة الجبل.

وأوضح حشيشو، بلغ عدد الفرق المسجلة والمسؤولة عن تنظيم رحلات المسير الجبلي في رأس الخيمة، 5 فرق إرشاد معتمدة، وحائزة على التراخيص اللازمة، ومنها مؤسسة «أدفينتشراتي أوتدور»، وذلك وفق مجموعة محددة من الإرشادات المُحكمة والتعليمات الدقيقة، التي تعمل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة على تطويرها، لضمان اعتماد الفرق المنظمة وسلامة المشاركين فيها، حيث تضم شركات الترخيص المعتمدة في رأس الخيمة مرشدين مرخصين، يتمتعون بالثقافة والمعرفة، ويمتلكون شغفاً كبيراً بالجيولوجيا والطبيعة وسياحة المغامرات، في إطار هدفنا المشترك لتقديم أفضل الفرص والتجارب الممكنة لعشاق الطبيعة والمسير الجبلي، والمهتمين بممارسة هواياتهم في هذا المجال.

وأضاف: تعمل الهيئة على تدريب وتعيين كوادر تتمتع بشغف خاص، ومهارات عالية في مجال السياحة، من خلال تقديم دورات مخصصة لتدريب المرشدين السياحيين، وبرامج لتدريب وتطوير المهارات، لتجهيز الموظفين على تلبية متطلبات هذا القطاع النشط، وتقديم الخدمات في مجالات إدارة الضيافة، ودراسة ممارسات السياحة المستدامة.