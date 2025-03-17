مطار دبي يستحوذ على 70 % من المسارات الأكثر ازدحاماً إقليمياً

رسخ مطار دبي الدولي صدارته على مستوى أكثر خطوط الطيران نشاطاً في المنطقة خلال مارس الجاري، مع استحواذه على 70 % من المسارات الأكثر ازدحاماً في المنطقة. وأظهرت بيانات حصلت عليها «البيان» أن 7 من أكبر 10 مسارات ازدحاماً إقليمياً تنطلق من مطار دبي أو تتجه إليه، الأمر الذي يؤكد أن مطار دبي بات محوراً عالمياً لحركة الطيران الدولية، حيث جاء نشاط الحركة عبر مطار دبي الدولي بدعم توسع الناقلات الوطنية وانتعاش التدفقات السياحية ونشاط سياحة المعارض والمؤتمرات.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، احتل مسار القاهرة - جدة المركز الأول على مستوى المنطقة والعالم في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال يناير بنحو 549.8 ألف مقعد.

وجاء مسار دبي - الرياض في المرتبة الثانية إقليمياً بنحو 287.6 ألف مقعد، تلاه في المركز الثالث مسار دبي - لندن هيثرو بإجمالي 267.9 ألف مقعد، ثم مسار دبي – جدة الذي جاء في المركز الرابع بنحو 265 ألف مقعد، في حين جاء في المركز الخامس مسار القاهرة - الرياض بنحو 245.3 ألف مقعد.

وحل مسار مومباي - دبي في المركز السادس بإجمالي 241.8 ألف مقعد، ثم مسار دبي – الكويت في المركز السابع من حيث أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في المنطقة بنحو 218.3 ألف مقعد، وفي المركز الثامن جاء مسار دلهي - دبي مع 206.4 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار الدوحة - لندن هيثرو بنحو 185 ألف مقعد، ثم مسار دبي – إسطنبول عاشراً بـ 169 ألف مقعد.

وكشفت بيانات «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي احتفظ بموقعه أكبر مطار دولي من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة خلال شهر مارس الجاري، مسجلاً أكثر من 5.15 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادِرة (10.3 ملايين في الاتجاهين)، ليواصل بذلك تصدره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي.