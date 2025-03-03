36.8 ألف رحلة متوقعة عبر مطار دبي في مارس

يواصل مطار دبي الدولي تصدّر المطارات العالمية من ناحية حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية في شهر مارس، وذلك بدعم من توسع طيران الإمارات وفلاي دبي، واستقطاب شركات طيران جديدة، وتواصل النشاط القوي لحركة السفر من وإلى دبي. وأظهر تحليل «سيمبلي فلاينغ» لبيانات «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات أن مجمل الرحلات عبر مطار دبي الدولي سيرتفع إلى نحو 36.8 ألف رحلة تضم 10.3 ملايين مقعد في شهر مارس الجاري.

وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي الدولي عزز صدارته للمطارات العالمية الأكثر ازدحاماً في فبراير بعدما تجاوز مطار أتلانتا الأمريكي، وتعامل المطار مع أكثر من 9.5 ملايين مقعد في فبراير في حين من المتوقع أن يتجاوز حجم السعة المقعدية في المطار 10.3 ملايين مقعد في مارس، إذ يشهد المطار تدفقاً كبيراً مستمراً من المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب البيانات فقد بلغ عدد الرحلات التي تمت جدولتها عبر مطار دبي في فبراير الماضي نحو 34.31 ألف رحلة في حين يتوقع ارتفاع عدد الرحلات في مارس إلى نحو 36.81 ألف رحلة.

ويسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول تخدمها 106 شركات طيران دولية، ويواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم، في حين ارتفع مجمل حركة الرحلات الجوية بنسبة 5.7 % في سنة 2024 ليصل إلى 440300 رحلة.

وفي العام الماضي استقبل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار، وتزامن ذلك مع إنجاز تاريخي آخر يتمثّل في تصدّر المطار قائمة مجلس المطارات الدولي لأكثر المطارات الدولية إشغالاً عالمياً طوال 10 سنوات.





