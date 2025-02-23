40 % نمو عدد القوارب الزائرة لدبي هاربر في 2024

أكد عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال، المالكة والمطورة لدبي هاربر، أن عدد القوارب الزائرة ارتفع خلال 2024 بنسبة 40% مقارنة مع 2023، في حين أن متوسط الزيارة الواحدة ارتفع من 30 يوماً في 2023 إلى 49 يوماً في 2024.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش معرض دبي الدولي للقوارب، أن الزيادة الملحوظة في عدد القوارب الزائرة إلى دبي تعود إلى مجموعة من العوامل التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز هذا الاتجاه، منها توفير خدمات متكاملة واحترافية للقوارب، مثل المواقف البحرية المنظمة والمجهزة بأعلى المعايير، بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل القوارب الزائرة، ما يساهم في جذب المزيد من هذه القوارب إلى المياه الدافئة في دبي، كما أن النمو المستمر في القطاع السياحي بدبي، والذي يشمل العديد من الفعاليات والمهرجانات الدولية، يساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية المدينة للقوارب الزائرة، حيث تجد فيها الوجهة المثالية للترفيه والاستجمام.

وقال: «إن دائرة الاقتصاد والسياحة تعمل بشكل متواصل على الترويج للسياحة البحرية واستقطاب القوارب واليخوت».