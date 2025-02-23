دبي عاصمة الرفاهية البحرية واليخوت الفاخرة

شهدت دبي على مدار السنوات الماضية تحولاً مذهلاً مدفوعاً باستثمارات ضخمة في تطوير بنيتها التحتية البحرية، ما جعلها واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال السياحة والنقل البحري، ومركزاً عالمياً لليخوت الفاخرة في ظل توفر مراسٍ قادرة على استيعاب مختلف أنواع وأحجام القوارب.

وأكدت مصادر متخصصة في صناعة اليخوت الفاخرة أن النمو المطرد لصناعة اليخوت في دبي يرتبط بشكل وثيق بتوسع المارينا الحديثة وتطور مرافق صيانة اليخوت الفاخرة، مشيرين إلى أنه بفضل الرؤية المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي المدروس، أصبحت دبي اليوم واحدة من أبرز عواصم اليخوت الفاخرة على مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 15 مارينا ونحو 4000 رصيف، ما يجعلها مركزاً عالمياً لليخوت الفاخرة.

ويشير تقرير «رؤية سوق اليخوت في الإمارات 2024» إلى زيادة بنسبة 12.28% في عدد اليخوت الزائرة للإمارات في موسم 2023 ـ 2024، كما أن اليخوت الفاخرة التي زارت دبي كانت أكبر بنسبة 11.69% مقارنة بالموسم السابق، ما يبرز تزايد الطلب على اليخوت الفاخرة.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، إن هناك اهتماماً متزايداً بالسوق الإماراتي من قبل الشركات العالمية المصنعة لليخوت، بفضل القوة الاقتصادية والشرائية في سوق الإمارات والأسواق الخليجية، مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي في الأسواق الغربية. وأضاف إن دبي أصبحت وجهة مفضلة لليخوت الزائرة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، والمراسي المثالية التي توفرها، والخدمات السياحية عالية الجودة والتي تتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية. وقال إن الطلب على اليخوت الفاخرة شهد زيادة بنسبة 15% في العام الماضي، فيتم تصدير 70% من منتجات «جلف كرافت» إلى الأسواق الخارجية، بينما تظل 30% منها موجهة للسوق المحلي، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك 3 مصانع كبيرة، ونجحت العام الماضي في تسليم نحو 129 يختاً وقارباً، ومن المتوقع أن يكون حجم التسليمات في العام الجاري أكبر من مستويات العام الماضي. وأضاف إن حصة الشركة من سوق اليخوت الفاخرة في المنطقة تصل إلى نحو 40%، مؤكداً أن جودة منتجات الشركة تمكنها من المنافسة في مختلف الأسواق.

وعن المشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب، قال إن الشركة شاركت في معرض هذا العام بـ18 قارباً ويختاً بمختلف الأحجام، تحت العلامات التجارية «ماجستي» و«نوماد» و«أوريكس» و«سلفركات»، وأضاف إن الشركة ستطلق في المعرض 8 يخوت جديدة كلياً، مشيراً إلى أنه أول مرة سيتم إطلاق بهذا الحجم في عام واحد، وهو غير مسبوق بالنسبة لأي شركة. وأشار إلى وجود طلب كبير على اليخوت من قبل الأسواق العالمية، إذ بدأت الشركة العام الماضي التوسع في أسواق جديدة مثل أمريكا، وأستراليا، وأوروبا.

وقال ريتشارد بامبر مدير تطوير الأعمال في مارينا خور دبي، إن دبي نجحت في تعزيز مكانتها وجهة عالمية لليخوت والفخامة عبر تطوير بنيتها التحتية والمبادرات الحكومية الداعمة إضافة إلى قطاع السياحة المزدهر، مشيراً إلى أن المدينة تتمتع بمراسٍ حديثة مثل مرسى دبي هاربر ومرسى ميناء راشد ومرسى خور دبي، والتي توفر مرافق متميزة لليخوت الفاخرة سواء الخاصة أو المؤجرة. وأضاف إن استضافة دبي الأحداث العالمية المتخصصة مثل معرض دبي للقوارب تسهم في تعزيز الطلب على أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه دبي والإمارات، مشيراً إلى أنه إضافة إلى جاذبيتها لليخوت، تقدم المدينة فنادق فاخرة، ومطاعم حائزة نجوم ميشلان، ومراكز عالمية للتسوق، كما أن موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب السياسات الضريبية والخدمات الجوية الخاصة، يعزز من جاذبيتها.

وقال الكابتن زيلجان بانوفاتش، المؤسس المشارك لأكاديمية أوكتانتا البحرية في دبي، إن صناعة اليخوت في منطقة الخليج العربي شهدت نمواً ملحوظاً في العقد الماضي، فتمت معالجة التحديات مثل نقص الأرصفة البحرية الكبيرة وتحديث التنظيمات القديمة عبر المبادرات الحكومية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن دبي أدت دوراً رائداً في إعادة تشكيل المنطقة لتصبح وجهة جذابة وتنافسية لليخوت الفاخرة حيث تضم الإمارة أكثر من 4000 رصيف لليخوت في عدة موانئ فاخرة، ومن ذلك مرسى دبي ومرسى نخلة جميرا. وأضاف إن حكومة الإمارات عملت على تبسيط إجراءات دخول اليخوت التي ترفع أعلاماً أجنبية وتقديم تسهيلات ضريبية. وقد تم دعم هذه الجهود أيضاً بإنشاء مناطق بحرية متخصصة تسمح بتسجيل وتشغيل اليخوت بسهولة. وأردف: إن استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات، التي تركز على القطاع البحري، تعد جزءاً مهماً في جذب الاستثمارات الدولية للقطاع.



