«طيران الإمارات» تضيف وجهات جديدة في الصين

تضيف طيران الإمارات وجهات جديدة في الصين هذا الصيف، حيث تسعى للاستفادة من عودة نمو السفر في أكبر اقتصاد في آسيا، والاستفادة من انسحاب المنافسين الأوروبيين بحسب بلومبرغ. وتهدف الناقلة إلى بدء رحلات يومية إلى شنتشن باستخدام بوينج 777 ذات بدن عريض.

فيما تعمل طيران الإمارات على تجاوز التأخيرات في تسليم الطائرات الجديدة من بوينج وإيرباص، إضافة إلى برنامج تحديث طويل.

ومن المقرر أن تطلق الناقلة هذا المسار منتصف العام الجاري، كما تخطط لإطلاق خدمة يومية إلى هانغتشو شرق الصين، بعد بضعة أسابيع، وفقاً لمذكرات داخلية عديدة، اطلعت عليها «بلومبرغ نيوز».

وقالت طيران الإمارات رداً على طلب للتعليق إنها تراجع شبكتها باستمرار، وأن أي مسار أو خدمة جديدة تتطلب تقييماً تفصيلياً وموافقات. ويعد المساران الصينيان من بين وجهات عديدة تسعى طيران الإمارات إلى زيادتها هذا العام، مع تركيز خاص على آسيا، ما يؤكد زيادة الطلب من القارة.

وتشمل المسارات الجديدة المحتملة ماتشنغدو في الصين، وكينشاسا في الكونغو الديمقراطية، وبرازافيل بجمهورية الكونغو، ودا نانغ في فيتنام، وهلسنكي في فنلندا، وسيم ريب في كمبوديا. وحالياً تسير الناقلة رحلات مرتين يومياً إلى شنغهاي وبكين، ويومياً إلى قوانغتشو.