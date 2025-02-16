42 % حصة «طيران الإمارات» من طلبيات «بوينغ 777X»

تستحوذ طيران الإمارات على 42.6 % من إجمالي طلبيات طائرة «بوينغ 777X» عالمياً بنحو 205 طائرات من إجمالي 481 طائرة من هذا الطراز طلبتها 13 شركة طيران.

وبحسب تقرير صادر عن شركة «سيمبلي فلاينغ»، المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي، فإن «طيران الإمارات» والعديد من الناقلات العالمية تواجه حالة من عدم اليقين بشأن جدول تسليم طائرات «بوينغ 777X» والتي كان لها من المقرر أن تنضم إلى أسطول «طيران الإمارات» في عام 2020.

وتشير التقديرات الأخيرة، بحسب «سيمبلي فلاينغ»، إلى أن التسليم قد يتأخر إلى الربع الثاني من عام 2027، مع تقارير تشير إلى أنه قد لا يتم تسليم الطائرات حتى عام 2028.

وكانت طائرة «بوينغ 777X» قد صممت لتكون الجيل التالي من الطائرات واسعة الهيكل، مع تحسينات في الكفاءة والمدى وراحة الركاب.

ومع ذلك، تم تأجيل إطلاق الطائرة مراراً وتكراراً بسبب عدة تحديات في عملية الإنتاج، بما في ذلك عملية الموافقة المعقدة والمشاكل الناجمة عن الإضراب العمالي في شركة «بوينغ»، وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» كيلي أورتبيرغ أن هذه التأخيرات ناجمة عن صعوبات في تطوير الطائرة، بالإضافة إلى توقف تجارب الطيران، مما أدى إلى تأخير الجدول الزمني.

وبسبب مشكلات التسليم، اضطرت «طيران الإمارات» إلى اتخاذ خطوات كبيرة للتعامل مع نقص الطائرات، بما في ذلك تنفيذ برنامج تحديث بقيمة 4 مليارات دولار لتوسيع عمر طائراتها الحالية من طراز «إيرباص A380» و«بوينغ 777».