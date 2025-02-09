40 ألف رحلة للناقلات الوطنية في يناير

ارتفع عدد الرحلات التي شغلتها الناقلات الوطنية (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران) بنسبة 3.62 %، خلال شهر يناير 2025، ليصل إلى 40070 رحلة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي وصل فيها عدد الرحلات إلى 38667 رحلة.

وتسعى الناقلات الوطنية بشكل متواصل إلى تعزيز شبكة رحلاتها، من خلال زيادة الرحلات الأسبوعية، وإطلاق وجهات جديدة، في ظل ارتفاع الطلب مع تسجيل نمو قياسي في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي.

وكشفت بيانات لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران حصلت «البيان» على نسخة منها عن استحواذ «طيران الإمارات» على 37.2 % من إجمالي عدد رحلات الناقلات الوطنية بنحو 14916 رحلة، في حين سجلت «فلاي دبي» 10395 رحلة بزيادة 5.3 % مقابل 9867 رحلة شغلتها الشركة في يناير 2024، بينما وصل عدد رحلات «الاتحاد للطيران» إلى نحو 7943 رحلة، و«العربية للطيران» 6816 رحلة.

وواصلت شركات الطيران الإماراتية خلال العام الماضي تعزيز أساطيلها، عبر تسلم طائرات جديدة من شركتي «بوينج» و«إيرباص»، وبحسب بيانات الشركات المصنعة فقد سلمت «بوينج» الأمريكية 16 طائرة لشركات الطيران الإماراتية، بما فيها شركة دبي لصناعات الطيران المتخصصة في تأجير الطائرات، فيما قامت «إيرباص» بتسليم طائرتين فقط خلال العام، في حين يضم أسطول الناقلات الوطنية أكثر من 500 طائرة. وتمثل هذه الزيادة في عدد الرحلات خطوة مهمة في استمرار النمو المتسارع لقطاع الطيران في الإمارات، حيث تعكس قدرة شركات الطيران الإماراتية على التوسع والتكيف مع الطلب المتزايد على السفر الجوي، حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بالتحسينات المستمرة في خدمات الطيران، ومواصلة الناقلات عملياتها التوسعية.

من جانب آخر شهدت شركات الطيران الإماراتية تعزيزاً في شبكاتها الدولية، حيث تم افتتاح وجهات جديدة إلى عدد من المدن حول العالم. علاوة على ذلك تواصل شركات الطيران الوطنية الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، مع التركيز على توفير تجارب سفر استثنائية للمسافرين، وقد أسهم ذلك في تحسين مستوى الخدمة، وتعزيز مكانة الناقلات الإماراتية في مؤشرات الطيران العالمية.