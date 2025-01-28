«الإمارات» تؤجل تشغيل «A350 - 900» على بعض الوجهات

أعلنت شركة طيران الإمارات تأجيل نشر طائرتها الجديدة من طراز إيرباص A350-900 على بعض الوجهات الرئيسية إلى صيف 2025، وذلك بسبب تأخيرات في تسليم الطائرات. وقال متحدث باسم طيران الامارات: «تم تأجيل خدمات طيران الإمارات المخطط لها باستخدام طائرات إيرباص A350 إلى بولونيا ومسقط حتى 1 يوليو 2025، بينما تم تأجيل خدمة الطيران إلى ليون إلى 1 يونيو 2025، بسبب تأخيرات في تسليم الطائرات».

وأضاف المتحدث: «سيظل جدول الرحلات إلى هذه الوجهات كما هي دون تغيير، وستتم خدمة الرحلات باستخدام طائرات بوينغ 777 حتى يتم تشغيل الطائرات الجديدة. وستقوم طيران الإمارات بالتواصل مع الركاب المتأثرين بتغييرات الطائرات، لتقديم خيارات سفر بديلة لهم».

وبحسب تقرير «سيمبلي فلاينغ» نقلاً عن AeroRoutes تم تحديد موعد بدء تشغيل الطائرة A350-900 على خط ليون اعتباراً من الأول من يونيو 2025، في حين سيتم تسيير الرحلات إلى بولونيا اعتباراً من الأول من يوليو 2025، وعلى مسقط بدءاً من نفس التاريخ، حيث كان من المقرر أن يبدأ التشغيل في مارس 2025، ولكن تم تعديل الجدول الزمني نتيجة لتأخر تسليم الطائرات.

وعلى الرغم من أن الطائرات الجديدة ستتأخر في الوصول، إلا أن مسافري طيران الإمارات سيحظون بتجربة راحة محسنة من خلال الطائرة الحديثة، التي توفر كابينات أكثر هدوءاً وراحة على متنها. ومن خلال البيانات المقدمة من شركة التحليلات الجوية Cirium ستحل الطائرة A350-900 محل طائرة بوينغ 777 على خط ليون، مما يعني تقليص السعة من نحو 10000 مقعد يومياً إلى حوالي 9672 مقعداً أو 9360 مقعداً، وفقاً لشهر التشغيل، ورغم أن السعة ستنخفض سيستفيد الركاب من تصميم داخلي عصري أكثر هدوءاً، وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود.

وفيما يتعلق ببقية الوجهات ستستمر طيران الإمارات في تشغيل الرحلات إلى بولونيا ومسقط، عبر أسطولها من طائرات بوينغ 777 حتى الانتقال إلى الطائرة A350-900 في الصيف. كما تشير منصة الحجز الخاصة بشركة الطيران إلى إضافة رحلة إضافية في يوم السبت على خط مسقط، حيث ستكون هناك رحلتان يومياً، إلى جانب الخدمة اليومية المعتادة.