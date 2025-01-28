«السياحية الممتازة» على طيران الإمارات إلى 26 وجهة جديدة

تواصل طيران الإمارات تعزيز تجربة السفر لعملائها عبر توسيع شبكة وجهات رحلاتها، التي تقدم فئة الدرجة السياحية الممتازة، لتشمل نحو 26 وجهة في فبراير المقبل، مقابل نحو 22 وجهة دولية في الفترة الحالية، مع خطط لإضافة 4 محطات جديدة في الشهر المقبل.

وشهدت فئة الدرجة السياحية الممتازة إقبالاً كبيراً من المسافرين على مدار العامين الماضيين، نظراً للراحة الفائقة التي تقدمها وبأسعار معقولة مقارنةً بالدرجات الأعلى.

وتشمل المسارات التي تقدم فيها هذه الفئة رحلات إلى مدن مثل نيويورك، ولندن، وسان فرانسيسكو، وسيدني، ومن المتوقع أن تشهد شبكتها المزيد من التوسع في الأشهر المقبلة، فستتم إضافة وجهات جديدة مثل نيوارك وأثينا وميامي وبوغوتا من فبراير 2025.

وتضم طائرة الإمارات إيرباص A380 بتقسيم الأربع درجات، 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يمكن تحويلها إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع 2-4-2 و322 مقعداً في الدرجة السياحية.

ويمكن لعملاء الدرجة السياحية الممتازة تجربة الفخامة الهادئة، وتتكامل المقاعد الجلدية ذات اللون الكريمي، مع لمسات من الألواح الخشبية الأنيقة في أنحاء المقصورة، وتوفر هذه المقاعد راحة معززة مع تخصيص مساحة 38 بوصة لكل منها، كما تتميز المقاعد البالغ عرضها 19.5 بوصة بإمكان إمالة ظهرها بمقدار 8 بوصات ما يوفر مساحة أكبر للتمدد والاسترخاء، إضافة إلى تجهيزها بمساند رأس قابلة للتعديل في 6 اتجاهات، كما يضم كل مقعد شاشة مقاس 13.3 بوصة، إضافة إلى نقاط شحن في المقعد وطاولة كوكتيل جانبية.