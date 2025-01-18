10 دقائق للوصول إليها.. أعمق محطة مترو أنفاق في العالم

قد يعتقد سكان لندن أن الانتظار لمدة خمس دقائق لركوب مترو الأنفاق أمر مبالغ فيه، ولكن في إحدى مدن الصين ، يواجه الركاب تحديًا مختلفًا تمامًا.

في محطة هونغيانكون في تشونغتشينغ، المحطة عميقة للغاية تحت الأرض حيث يستغرق الأمر 10 دقائق وعدة سلالم متحركة فقط للوصول إلى المنصة .

وتقع المحطة في منطقة يوزونغ بالمدينة، والتي تم افتتاحها في عام 2022، على عمق مذهل يبلغ 116 مترًا تحت السطح - وهو ما يعادل 40 طابقًا.

وعلى سبيل المقارنة، فإن أعمق محطة مترو أنفاق في لندن هي محطة هامبستيد، التي تقع على عمق 58.5 متراً تحت مستوى سطح الأرض ــ أي نصف عمق محطة تشونغتشينغ.

وفي الوقت نفسه، فإن أعمق محطة مترو أنفاق في مدينة نيويورك هي محطة شارع 191 ــ على عمق نحو 53 متراً تحت مستوى الشارع.

وتقع محطة هونغيانكون على الخط 9 من نظام سكك حديد تشونغتشينغ في منطقة معروفة بطرقها المتعرجة وتلالها التي لا نهاية لها، وفقا لصحيفة " مترو" الإنجليزية".

يقال أنه أثناء إنشاء المحطة استغرق العمال 38 دقيقة للصعود إلى القمة من أسفل المحطة.

والآن، إذا أراد الركاب الوصول إلى القاع، فيمكنهم أن يتوقعوا استخدام ثمانية سلالم متحركة إلى المنصة.

وعللى الرغم من ان هناك خياراً أسرع للوصول إلى القاع – وهو المصعد الذي يستغرق 53 ثانية فقط، إلا أن الهبوط السريع قد يؤدي إلى حدوث طقطقة في آذان الركاب نتيجة لتغير الضغط.

بفضل التصميم الفريد للمحطة، أصبحت الآن منطقة جذب سياحي، حيث يسافر الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة نظام النقل.

وهذا ليس عامل الجذب الفريد الوحيد في تشونغتشينغ.

وقد حصلت المدينة على لقب "مدينة السايبربانك" بسبب تشابهها المذهل مع المناظر الطبيعية الديستوبية في فيلم بليد رانر، وذلك بسبب متاهتها من المباني متعددة المستويات وناطحات السحاب المضاءة بالنيون والهندسة المعمارية المستقبلية.

وتفتخر المدينة بوجود 298 ناطحة سحاب يزيد ارتفاعها عن 100 متر و26 مبنى يتجاوز ارتفاعها 200 متر، مما يجعلها في المرتبة الخامسة عشرة على مستوى العالم من حيث عدد ناطحات السحاب والسادسة في الصين القارية.