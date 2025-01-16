حملات إعلامية لدعم السياحة الخليجية

ناقشت الجمعية الخليجية للإعلام السياحي خطط عملها لعام 2025، ومن ضمنها إطلاق حملات إعلامية تدعم السياحة الخليجية، والمساهمة الفاعلة في تأهيل وتدريب الصحفيين الخليجيين، لتفعيل دور الإعلام السياحي في الصحف الخليجية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية على المستوى الخليجي، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص، بما يعود على تحقيق أهداف الجمعية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثاني في مقر جمعية الصحفيين الإماراتية بدبي، وذلك على هامش احتفالات الجمعية، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها اليوبيل الفضي.

وتم خلال الاجتماع تكليف خالد آل دغيم من المملكة العربية السعودية رئيساً للجمعية ،وحسين المناعي من دولة الإمارات نائباً، بينما تم تكليف الدكتور سلطان اليحيائي من سلطنة عمان أميناً عاماً، وعادل محسن من مملكة البحرين مديراً للاتصال والشراكات الإعلامية.

كما تم تكليف بدر السربل من دولة الكويت وخالد الزيارة من دولة قطر بوضع خطط قصيرة وبعيدة المدى، لرسم ملامح عمل الجمعية في السنوات المقبلة وتعظيم دورها.

وأقر الحضور بالمشاركة في الملتقى الأول للسياحة والاستثمار في سلطنة عمان محافظة البريمي الشهر المقبل، وتكليف الدكتور سلطان اليحيائي للتنسيق مع الجهات المعنية في سلطنة عمان.

وأكد خالد آل دغيم أهمية تكاتف الجهود والعمل المشترك لتحقيق أهداف الجمعية، متطلعاً إلى مستقبل أكثر إشراقاً للإعلام السياحي في دول الخليج.