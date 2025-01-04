29.7 ألف رحلة لـ«فلاي دبي» خلال 3 أشهر

شغّلت «فلاي دبي» نحو 29.7 ألف رحلة في الاتجاهين إلى نحو 125 وجهة خلال الربع الرابع من العام 2024، شملت 55 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وأظهرت بيانات حديثة، أن الرحلات المجدولة لـ«فلاي دبي» توزعت بين نحو 10 آلاف رحلة في ديسمبر و9.5 آلاف رحلة في نوفمبر، و10.2 آلاف رحلة في أكتوبر.

وجاءت زيادة عدد الرحلات التي شغلتها الشركة خلال الربع الرابع من 2024 إلى زيادة الطلب على السفر من مختلف الأسواق وافتتاح وجهات جديده واستلام 6 طائرات جديدة، الأمر الذي رفع حجم اسطول الناقلة إلى نحو 88 طائرة من طراز بوينغ 737 ويتضمن: 29 طائرة بوينغ 800 - 737 من الجيل الجديد و56 بوينغ 737 ماكس 8 و03 بوينغ 737 ماكس 9، وهي تسيّر اليوم أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً، في وقت نقلت فيه منذ انطلاقتها أكثر من 100 مليون مسافر.

وتواصل الناقلة الاقتصادية تعزيز كوادرها لمواكبة الخطط التوسعية باستخدام أحدث الطائرات، حيث ارتفعت أعداد الموظفين في «فلاي دبي» لتصل إلى أكثر من 6000 موظف، يمثلون 140 جنسية.