الإمارات تتصدر خليجياً في الإيرادات السياحية

واصلت سياحة الإمارات انتعاشها لتتبوأ الدولة مرتبة الصدارة خليجياً. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في الإيرادات السياحية بدول مجلس التعاون الخليجي 2023 بإجمالي 51.9 مليار دولار، تليها السعودية بـ 40.6 مليار دولار، وقطر بـ 8.8 مليارات دولار، والبحرين 5.1 مليارات دولار، وعُمان 2.3 مليار دولار، والكويت بنحو 1.7 مليار دولار وفق «عمان ديلي اوبزرفر».

وسجلت إيرادات السياحة الدولية التي حققتها دول التعاون 110.4 مليارات دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات حديثة نشرها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي بزيادة 28.2% مقارنة مع 2019، حيث بلغت الإيرادات 86.1 مليار دولار وشكلت إيرادات دول التعاون 7.2 % من حصة السوق العالمية.

وعلى صعيد نمو الإيرادات مقارنة بعام 2019، سجلت الإمارات نمواً 35.1 % وسجلت البحرين زيادة 33 %، والمملكة العربية السعودية زيادة 15.3 %، وسلطنة عمان 14.9 % وبهذه الإيرادات، حققت دول الخليج 58.7 % من هدفها لعام 2030 بزيادة الإنفاق السياحي الدولي إلى 188 مليار دولار، وفق استراتيجية السياحة الخليجية.