حتا تتوهج ليلاً بألوان الفرح والبهجة

تعتبر منطقة حتا في دبي من الوجهات السياحية الرائعة التي تشهد تنوعاً طبيعياً بين الجبال الشاهقة والمسطحات المائية الرائعة، وفي السنوات الأخيرة أضيفت إلى هذه المنطقة جماليات جديدة عكستها المشاريع التنموية والفعاليات المتنوعة التي باتت تحتضنها، كمبادرة «شتا حتا» بمهرجاناتها الخمسة، والتي ضمت باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والمغامرات التي يمكن ممارستها في بيئة جبلية خلابة تنفرد بتضاريسها المتنوعة المتوهجة ليلاً بألوان الفرح والبهجة، فتجذب زوار دبي لقضاء أجمل الأوقات.

أمسية فريدة

جمال منطقة حتا في النهار ليس كجمالها ليلاً، فمعالمها وفعالياتها تكتسي حلة جديدة مع ساعات المساء، حيث تنيرها تشكيلات من الأضواء الجذابة، لتقدم بعد غروب الشمس لزوارها أمسية فريدة من نوعها، فالأضواء التي تنير الطرقات والجبال والحدائق والمعالم والفعاليات تحول حتا إلى مساحة مفتوحة من الفن والإبداع.

الأضواء بألوانها المتناغمة ليس ذلك ما يمكن مشاهدته ليلاً في حتا، بل هناك عروض ضوئية تقام كل نصف ساعة ابتداءً من الخامسة والنصف مساء، تحكي بتمازجها تاريخ حتا وإرثها الزراعي وما تشكله تضاريسها الجبلية من بيئة لتكاثر الثروة الحيوانية وفي مقدمتها حيوان المها العربي، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء المنطقة في أوقات محددة يومياً.

الحياة البرية

الأنوار والأضواء التي تزين ليل حتا تم اختيارها بعناية لتمثل تنوع الطبيعة في حتا، حيث تتراوح من الأزرق السماوي إلى الأحمر الهادئ، مروراً بالأصفر الدافئ، واللون الأخضر الذي يعكس جمال النبات والحياة البرية المحيطة، وقد تم استخدام تقنيات الإضاءة الحديثة التي تضمن توفير الطاقة، وتسهم في تحسين الرؤية أثناء الليل دون التأثير على البيئة.

الإضاءة الملونة لم تقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل كان لها تأثير ملموس في تحسين تجربة الزوار، فهي تتيح لهم الاستمتاع بمشاهد ليلية مميزة في الهواء الطلق، سواء كانوا في جولة على الأقدام أو يستمتعون بنزهة عائلية، كما تعزز هذه الأضواء من الأجواء الاحتفالية أثناء المناسبات المختلفة، ما يجعل حتا وجهة مثالية للاستمتاع بجمال الليل والطبيعة في وقت المساء.

وتعكس جماليات الأضواء في حتا حرص القائمين على تطوير المنطقة وتنظيم الفعاليات في تطبيق مفهوم الابتكار والإبداع في قلب المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها، وعدم حصر تأثير المشاريع في تحسين البنية التحتية فقط، بل يتم التركيز بشكل كبير على إبراز جمال الطبيعة وتعزيز التجربة السياحية من خلال دمج الإبداع والفن في كل جانب من جوانب المشاريع التطويرية في حتا.