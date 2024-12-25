طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها إلى بغداد وبيروت حتى 15 يناير 2025

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تمديد إلغاء جميع رحلاتها إلى ومن بغداد وبيروت حتى تاريخ 15 يناير 2025 بسبب الظروف الحالية في المنطقة.

كما أوضحت الشركة أنه لن يتم قبول المسافرين العابرين عبر دبي والمتوجهين إلى بغداد أو بيروت للسفر من نقاط انطلاقهم حتى إشعار آخر.

ودعت طيران الإمارات الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى الاتصال بوكالات السفر الخاصة بهم لترتيب رحلات بديلة، أو التواصل مع الشركة في حال كانت الحجز قد تم مباشرة عبر موقعها الإلكتروني.

كما طلبت من الركاب تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة "إدارة الحجز" لضمان تلقي أي تحديثات بشأن الرحلات.

وقالت الشركة إنها تواصل متابعة الأوضاع في المنطقة عن كثب، وهي على تواصل مع السلطات المعنية لمواكبة أي تطورات جديدة قد تؤثر على حركة الطيران.

وفيما يتعلق بشركة فلاي دبي، أكدت الشركة أن رحلاتها إلى بغداد ما زالت مستمرة.

وأشارت إلى أن الركاب الذين لديهم حجوزات مؤكدة إلى بغداد عبر فلاي دبي يمكنهم السفر، مع ضرورة متابعة حالة الرحلات بشكل دوري من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الطيران.