مهرجان العسل «شهد» أيام الشتاء في حتا

تنطلق بعد غد فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان حتا للعسل «شهد» أيام الشتاء وأجملها، وأحد أبرز المهرجانات السنوية المتخصصة بدعم النحّالين وقطاع إنتاج العسل على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات، ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة قرابة 52 نحّالاً إماراتياً، سيعرضون منتجاتهم المتنوّعة أمام الزوار والسياح، وسيتيح المهرجان فرصة للتعرف على الأصناف المتنوعة للعسل، والخصائص التي يتميز بها كل صنف، وطرق التمييز بينها.

صناعة العسل

ويعد مهرجان حتا للعسل أحد المهرجانات الخمسة ضمن مبادرة «شتا حتا»، وتتزامن فعالياته مع فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «شتانا في حتا» الذي يضم فعاليات وخيارات ترفيهية متنوعة تقام على بحيرة ليم، ويهدف المهرجان الذي يأتي بتنظيم من بلدية دبي إلى تنطلق فعاليات نسخته التاسعة في مجال صناعة العسل في إمارة دبي.

إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أبرز الطرق التي تعزز من جودته، كما يوسع المهرجان من الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة أمام سكان منطقة حتّا، والمواطنين من أصحاب المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة المنتجة.

ويستقبل «مهرجان حتّا للعسل» الزوار اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً في قاعة حتّا التابعة لبلدية دبي، ويضم عدداً من الفعاليات والعروض الترفيهية.

كما سيتضمن المهرجان تنظيم مزاد للعسل، وذلك للعام الثاني على التوالي، والذي يتنافس فيه المشاركون خلال المزاد في الحصول على أفخم أنواع العسل المعروضة.

حيث يفتح المزاد على النوع والكمية المختارين بأسعار محددة، وعلى الراغبين في الشراء المزايدة، وإلى جانب ذلك سيشهد المهرجان إقامة مسابقة أفضل أنواع للعسل، حيث ستقّيم لجنة مختصة جودة العسل عند تسلمه من النحالين المشاركين في أربعة أنواع، أبرزها السدر والسمر، وسيُمنح الفائزون بالمراكز الأولى جوائز قيمة.

خدمات متكاملة

وتقدم بلدية دبي العديد من التسهيلات والخدمات الداعمة للنحالين المواطنين في منطقة حتّا، من أبرزها خدمات مختبر دبي المركزي للفحوصات المخبرية الفورية لعينات العسل للعارضين والزوار.

وذلك بغرض التأكد من جودته ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى الفحوص على منتجات العسل المعروضة، مثل فحص نسبة السكريات الكلية، الجلوكوز، السكروز، الفركتوز، وهيدروكسي ميثيل فورفورال(HMF).

المختبر الذكي

كما يقدم مختبر بلدية دبي في المهرجان الفحوصات المتعلقة بالكشف عن الخمائر والفطريات المتولدة في منتجات العسل، إضافة إلى فحوص الأطعمة الجاهزة المقدمة في المنشآت الغذائية المشاركة في المهرجان، بهدف التأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة، تماشياً مع مستهدفات بلدية دبي في بناء منظومة بيئية وغذائية مستدامة، والحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.