الصين... جبل تشومولانغما يسجل رقماً قياسياً لأعداد السائحين

استقبلت منطقة جبل تشومولانغما ذات المناظر الطبيعية الخلابة في منطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين، عددا قياسيا من السائحين خلال عام 2024، تجاوز 500 ألف زائر، بحسب ما ذكرته السلطات المحلية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، أن المنطقة السياحية شهدت حتى 15 من ديسمبر الجاري، استقبال أكثر من 540 ألفا و200 زائر من السياح المحليين والدوليين، بما يمثل زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي، وفقا للحكومة المحلية لمحافظة تينغري التابعة لمدينة شيقاتسه.

وفي هذا العام، استثمرت المحافظة 163 مليون يوان (حوالي 7ر22 مليون دولار أمريكي) في مشاريع البنية التحتية لتعزيز الخدمات السياحية الأساسية، التي تشمل تخطيط المواقع السياحية والنقل والإقامة والمطاعم والحلول السياحية الذكية.

وحتى الآن، حققت المنطقة السياحية إيرادات قدرها 111 مليون يوان في عام 2024، مع أكثر من مليون يوان حققتها ورشة عمل للحرفيين المحليين.

ونقلت "شينخوا" عن سائح من شانغهاي القول: "الهدف من رحلتنا هو جبل تشومولانغما. ورغم أن الجو شديد البرودة في الشتاء، تكون فرص رؤية القمة مغمورة بأشعة الشمس الذهبية أكبر. الطرق مبنية بشكل جيد، مما يجعل المكان مريحا للغاية للزيارة ".