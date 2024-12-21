مطار فرانكفورت الألماني يتوقع استقبال مليون راكب خلال فترة عيد الميلاد

يتوقع مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، استقبال حوالي مليون راكب خلال فترة عيد الميلاد.

وصرح باسم شركة فرابورت المشغلة للمطار بأن هناك الكثير من النشاط في المطار، مشيرا إلى أن عدد رحلات الإقلاع والهبوط وصل اليوم وحده إلى 1100 رحلة بعدد ركاب يقارب 170 ألف شخص.

ومن المتوقع أن يتم تسجيل عدد مماثل غدا الأحد.

وأضاف المتحدث أن حركة السفر بدأت بالفعل أمس الجمعة مع بداية العطلات المدرسية، وذكر أن من المحتمل أن يتم الوصول إلى حاجز المليون مسافر بحلول 26 ديسمبر، ورأى أن هذا "عدد جيد" يعادل تقريبًا مستوى العام الماضي.

ونصحت فرابورت المسافرين بتخصيص وقت كافٍ للسفر، وتابعت أنه يُفضل للمسافرين الذين لديهم أمتعة يجب تسليمها، التواجد في المطار قبل موعد الرحلة بساعتين ونصف الساعة. كما نصحت الشركة بإجراء تسجيل الوصول بشكل مسبق، ونوهت إلى أن من الممكن أيضا أن يتم عبر الإنترنت حجز فترة زمنية لفحص الأمان لتجنب الانتظار.