مخيم المرموم يوصي بتعزيز ثقافة السياحة البيئية والكشفية

اختتمت مفوضية كشافة دبي فعاليات مخيم المرموم الكشفي الخامس، الذي نظمته المفوضية على مدار أسبوع كامل وسط أجواء مميزة في محمية المرموم بدبي، إحدى أكبر المحميات الطبيعية في الدولة.

وشهد المخيم مشاركة واسعة من كشافة دبي، إلى جانب عدد من الجهات المحلية والعربية والدولية، وبحضور 600 مشارك من 17 دولة، حيث ركزت الفعاليات على تعزيز الاستدامة البيئية والسياحة الكشفية، ضمن إطار رؤية دبي 2040، وأجمل شتاء في العالم.

وأعلنت المفوضية في ختام المخيم ثماني توصيات رئيسية، تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة البيئية والكشفية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الفريدة لمحمية المرموم.

وأوصت اللجان المشاركة في المخيم بتعزيز التعاون بين كشافة دبي، وكافة الجهات المحلية لتحقيق رؤية دبي 2040، خاصة في ما يتعلق بتحسين الاستدامة البيئية داخل محمية المرموم، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والعالمية لتعزيز ثقافة السياحة البيئية والكشفية، بما ينسجم مع رؤية القيادة لجعل دبي الوجهة المثلى لأجمل شتاء في العالم.

الطاقة النظيفة

وأشارت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية للترويج لأول مخيم كشفي عالمي يعمل بالطاقة النظيفة تحت اسم «Green Camp»، بهدف وضعه على خريطة السياحة البيئية العالمية، كما دعا المشاركون إلى تهيئة مخيم المرموم ليكون ميسراً لاستقبال أنشطة وفعاليات مخصصة لأصحاب الهمم، تأكيداً على شمولية الحركة الكشفية.

وفي إطار تعزيز التعليم البيئي اقترح اللجان التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطبيق برامج كشفية تسهم في نشر مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية، مع التركيز على مواجهة تحديات التغير المناخي.

كما أوصوا بتكثيف التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية لتعزيز ثقافة السياحة البيئية في محمية المرموم الصحراوية، والاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية.

وشددت التوصيات على أهمية تمكين الشباب المواطن وتوسيع مشاركتهم في الأنشطة الكشفية، مع التركيز على تعزيز ثقافة التنوع والاندماج بين مختلف فئات المجتمع. وأخيراً تم التأكيد على دعم الابتكار في تصميم البرامج الكشفية داخل المخيم، ليكون مخيم المرموم نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً للحركة الكشفية.

رؤية عالمية

ومن جهته أكد اللواء عبد الرحمن رفيع، رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي، أن المفوضية تسعى إلى جعل مخيم المرموم الكشفي نموذجاً عالمياً يعكس رؤية دبي الطموحة، ويعزز من مكانتها كوجهة مميزة للسياحة البيئية والتخييم الكشفي، مضيفاً أن المخيم يوفر فرصة استثنائية للاستفادة من مقومات محمية المرموم الصحراوية، التي تعد بيئة طبيعية فريدة تجمع بين الجمال الطبيعي والحياة البرية الغنية.

وأوضح أن تلك التوصيات تشكل خريطة طريق لمستقبل مخيم المرموم، الذي تسعى مفوضية كشافة دبي لتحويله إلى وجهة عالمية تجمع بين القيم الكشفية والاستدامة البيئية، بما يعكس مكانة دبي كمدينة تحتضن الإبداع والابتكار.

وأشار إلى أن المفوضية تعمل على استثمار المقومات السياحية لدبي، بما يتماشى مع أجمل شتاء في العالم، لجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتحويل المخيم إلى وجهة سياحية وكشفية عالمية رائدة.

نموذج عالمي

وأوضح رفيع أن تحويل مخيم المرموم إلى مخيم عالمي يتطلب جهوداً مشتركة من كافة الجهات المعنية، حيث تتطلع المفوضية إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية لتطوير المخيم، بما يجعله نموذجاً يحتذى به في السياحة البيئية والكشفية.

أسبوع من التميز

ولفت إلى أن المخيم ضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، التي ركزت على التوعية البيئية، والابتكار في البرامج الكشفية، وتمكين الشباب، وشهد المخيم مشاركة عدد كبير من الشباب، الذين استفادوا من ورش العمل والجلسات التدريبية، التي تناولت موضوعات متعددة، من بينها الاستدامة والطاقة النظيفة وحماية الحياة البرية.