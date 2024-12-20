النرويج.. طائرة تتجاوز مدرج الهبوط وتتوقف على بعد أمتار قليلة من البحر

تجاوزت طائرة ركاب على متنها أكثر من 170 شخصاً مدرج الهبوط بمطار في النرويج وتوقفت على بعد أمتار قليلة فقط من البحر.

وأبلغت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية النرويجية وكالة أنباء "إن تي بي"، اليوم الجمعة، أن عاصفة رياح قوية تسببت في انزلاق الطائرة على المدرج الزلق أثناء هبوطها في مطار مدينة مولده في غربى النرويج.

وقالت لجنة الحوادث الحكومية إن الطائرة دخلت في منطقة هطول للثلوج على ارتفاع منخفض أثناء الهبوط مساء أمس الخميس. وبعد الهبوط، اكتشف الطيار أن المدرج كان زلقا وأنه من الصعب إيقاف الطائرة.

توقفت الطائرة في النهاية على بعد نحو 10 أمتار من نهاية المدرج، بالقرب من الماء.

ولم يصب أحد بأذى في الحادث .وكانت الطائرة قد أقلعت من العاصمة أوسلو .



