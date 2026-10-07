«طيران الإمارات» تعيد تشغيل A380 على خط دبي–دوسلدورف

تعتزم طيران الإمارات إعادة تشغيل طائرة إيرباص A380 على خط دبي–دوسلدورف اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، في خطوة من شأنها رفع السعة اليومية على المسار بنحو 23 %، وإضافة أكثر من 10 آلاف مقعد في كل اتجاه خلال فترة التشغيل الممتدة حتى 31 يناير 2027.

ووفقاً لتحديث جدول رحلات الناقلة، ستشغل طيران الإمارات الطائرة العملاقة على إحدى الرحلتين اليوميتين بين مطار دبي الدولي ومطار دوسلدورف، لتحل محل طائرة «بوينغ 777-300ER»، بينما ستواصل الرحلة الثانية اليومية تشغيلها بالطائرة من طراز «777-300ER».

وتستغرق رحلة دبي–دوسلدورف نحو 7 ساعات و10 دقائق لقطع مسافة تقارب 5 آلاف كيلومتر، فيما ستستخدم الناقلة على المسار نسخة من طائرة A380 مكونة من ثلاث درجات وبسعة إجمالية تبلغ 517 مقعداً.

وتضم هذه النسخة 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و427 مقعداً في الدرجة السياحية، ما يعني إضافة نحو 163 مقعداً في الرحلة الواحدة مقارنة بطائرة «777-300ER» المستخدمة حالياً، والتي تتسع لـ354 مقعداً.

وتعيد الخطوة طائرة A380 إلى دوسلدورف بعد إطلاق طيران الإمارات الخدمة اليومية بالطائرة العملاقة على هذا الخط في يوليو 2015، ليصبح المطار ثالث وجهة ألمانية ضمن شبكة A380 التابعة للناقلة، بعد فرانكفورت وميونيخ.

وتعكس إعادة تشغيل الطائرة العملاقة على المسار توقعات الناقلة باستمرار الطلب على السفر بين دبي وألمانيا، إلى جانب رغبتها في الاستفادة من السعة الكبيرة للطائرة خلال فترة الشتاء، التي تشهد عادةً ارتفاعاً في الطلب على السفر.

وبحسب بيانات طيران الإمارات، نقلت طائرات A380 أكثر من 3 ملايين مسافر على خط دبي–دوسلدورف عبر أكثر من 8 آلاف رحلة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل الطائرة على المسار، وذلك حتى يوليو 2025.