«طيران الإمارات» تفتتح صالتها الجديدة بمطار مانشستر

افتتحت «طيران الإمارات» صالتها الجديدة في مطار مانشستر بالمبنى رقم 2، باستثمار يبلغ 48.6 مليون درهم (10 ملايين جنيه استرليني)، لتكون أول صالة للناقلة في المملكة المتحدة تعتمد مفهومها الجديد للصالات المميزة.

وتجمع الصالة بين التصميمات الداخلية العصرية، والمأكولات المحلية المستوحاة من مدينة مانشستر، والتقنيات المتطورة، ومرافق مخصصة للاسترخاء والعمل، إلى جانب إتاحة الصعود المباشر من الصالة إلى الطائرة.

وتضم الصالة أكثر من 50 إضافة جديدة وتحسيناً في التصميم، مع تخصيص مناطق منفصلة للاسترخاء والعمل والتواصل وتناول الطعام.

وتشمل التجهيزات مقاعد من الجلد الإيطالي الصديق للبيئة مزودة بخاصية الشحن اللاسلكي، ومنافذ كهرباء عالمية، إلى جانب أرضيات بتصميم «هارينغبون» ورائحة مميزة، تجمع بين البرغموت والحمضيات والياسمين والأخشاب الناعمة، كما تضم الصالة عرضاً لمقتنيات فنية يحتفي بفنانين عالميين وبالثقافة الإماراتية، إلى جانب ساعات «رولكس» التي تعرض التوقيت في عدد من المناطق الزمنية حول العالم.

وتشمل المرافق أيضاً أجنحة استحمام مطورة مزودة بمنتجات «VOYA»، ومنطقة هادئة بإضاءة ناعمة ومستلزمات للنوم، فضلاً عن مساحات خاصة وغرف للصلاة.

وتوفر «طيران الإمارات» للمسافرين تجربة صعود مباشرة من الصالة إلى الطائرة، لتكون الناقلة الوحيدة في مطار مانشستر، التي تتيح هذه الخدمة.

وأعادت الناقلة تصميم تجربة الطعام والشراب في الصالة مع مطبخ مفتوح، يقدم أطباقاً طازجة، يتم إعدادها حسب الطلب، وقسم للقهوة يقدم مشروبات معدة باحتراف، مع تصميمات مزينة بالكاكاو، تشمل نحلة مانشستر الشهيرة وشعار «طيران الإمارات».

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً ثلاث رحلات يومية بين مانشستر ودبي، وتفتح الصالة أبوابها قبل موعد مغادرة الرحلات بما يصل إلى أربع ساعات، وتتاح مجاناً لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وأعضاء «سكاي واردز» البلاتينيين والذهبيين، بما في ذلك المسافرون على الدرجتين السياحية الممتازة والاقتصادية، فيما يمكن للمسافرين الآخرين شراء إمكانية الدخول إلى الصالة عند الوصول.