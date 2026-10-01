«طيران الإمارات» تفتتح صالتها الجديدة بمطار مانشستر

وتجمع الصالة بين التصميمات الداخلية العصرية، والمأكولات المحلية المستوحاة من مدينة مانشستر، والتقنيات المتطورة، ومرافق مخصصة للاسترخاء والعمل، إلى جانب إتاحة الصعود المباشر من الصالة إلى الطائرة.
وتشمل التجهيزات مقاعد من الجلد الإيطالي الصديق للبيئة مزودة بخاصية الشحن اللاسلكي، ومنافذ كهرباء عالمية، إلى جانب أرضيات بتصميم «هارينغبون» ورائحة مميزة، تجمع بين البرغموت والحمضيات والياسمين والأخشاب الناعمة، كما تضم الصالة عرضاً لمقتنيات فنية يحتفي بفنانين عالميين وبالثقافة الإماراتية، إلى جانب ساعات «رولكس» التي تعرض التوقيت في عدد من المناطق الزمنية حول العالم.
وتشمل المرافق أيضاً أجنحة استحمام مطورة مزودة بمنتجات «VOYA»، ومنطقة هادئة بإضاءة ناعمة ومستلزمات للنوم، فضلاً عن مساحات خاصة وغرف للصلاة.
وتوفر «طيران الإمارات» للمسافرين تجربة صعود مباشرة من الصالة إلى الطائرة، لتكون الناقلة الوحيدة في مطار مانشستر، التي تتيح هذه الخدمة.
وتشغل «طيران الإمارات» حالياً ثلاث رحلات يومية بين مانشستر ودبي، وتفتح الصالة أبوابها قبل موعد مغادرة الرحلات بما يصل إلى أربع ساعات، وتتاح مجاناً لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وأعضاء «سكاي واردز» البلاتينيين والذهبيين، بما في ذلك المسافرون على الدرجتين السياحية الممتازة والاقتصادية، فيما يمكن للمسافرين الآخرين شراء إمكانية الدخول إلى الصالة عند الوصول.